Аккредитованные в Азербайджане послы Турции и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ / Trend/ - Посол Турции Эркан Озорал и посол Ирана Сейед Аббас Мусави обсудли последнюю ситуацию по Нагорному Карабаху, сообщает в четверг Trend.

Об этом посол Ирана написал в своей странице в "Twitter".

По словам иранского посла, на встрече дипломаты обменялись мнениями по двусторонним дипломатическим связям, а также по дипломатическим отношениям с Азербайджаном.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)