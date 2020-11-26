Обнародован полный текст заявления парламента Азербайджана в ответ на резолюцию Сената Франции (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Обнародован полный текст заявления Милли Меджлиса Азербайджана в ответ на резолюцию «Необходимость признания Нагорно-Карабахской республики», принятой Сенатом Франции, сообщает в четвергTrend.

«В связи с резолюцией, принятой 25 ноября 2020 года Сенатом Франции при подстрекательстве отдельных тюркофобских и исламофобских политических кругов, а также армянских этнических групп, функционирующих во Франции, Милли Меджлис Азербайджана заявляет следующее:

- существованию незаконно созданной на оккупированных армянскими вооруженными силами в 1988-1994 гг территориях Азербайджана и не признанной ни одним государством «нагорно-карабахской республике» положен конец 20 ноября 2020 года;

- то, что Сенат Франции выдвигает необходимость признать эту марионеточную структуру, является попыткой подстрекательства правительства Франции на нарушение основных норм и принципов международного права;

- этот шаг Сената Франции не вмещается в обязательства, взятые Францией в рамках глобальной стратегии по внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе, документов, последовательно принятых с 2016 года Советом ЕС о территориальной целостности государств;

- выполнение положений этой резолюции носит потенциал нанесения сокрушительного удара по ЕС и его программе Восточного партнерства;

- одной из основных причин нерешенности почти 30-летнего армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, являющегося угрозой для безопасности Южного Кавказа и всей Европы, является то, что государства, игравшие роль международного посредника в мирных переговорах, в частности Франция, не называли агрессора своим именем, не ставили различия между оккупантом и оккупированным;

- при поддержке внешних сил, заинтересованных в продолжении нестабильности в Южно-Кавказском регионе, желающих навсегда сорвать мирные переговоры и легитимизировать оккупацию азербайджанских земель, Армения 27 сентября 2020 года прибегла к очередной провокации против Азербайджана, однако, 44-дневная котрнаступательная операция Азербайджана, использовавшего право на самооборону в соответствии с п.51 Устава ООН, принудила захватническую Армению к миру;

- в резолюции Сената Франции нет никаких доказательств о том, что в контрнаступательной операции со стороны Азербайджана участвовали турецкие вооруженные силы и против Армении использовались наемники из некоторых конфликтных регионов Ближнего Востока, выдвинуты необоснованные и сфальсифицированные утверждения о совершении военных преступлений против мирного населения в Нагорном Карабахе, однако на эти утверждения никакие факты не приведены;

- зато существуют неопровержимые факты о том, что со стороны Армении в зону военных действий были доставлены шовинистские, расовые и террористические группы наемников из зарубежных стран, в том числе из Франции, которые использовались против Азербайджана, факты о совершении тяжких военных преступлений против мирного населения и гражданских объектов населенных пунктов, расположенных вдалеке от зоны военных действий;

- в ходе захватнической войны против Азербайджана в 1992-1994 годах вооруженные силы Армении совершили ряд актов геноцида против мирных азербайджанцев, в том числе одну из ужасных трагедий ХХ века – Ходжалинский геноцид;

- считая себя "примером" для уважения прав человека и демократических ценностей, Франция предпочла остаться безмолвной перед этими преступлениями против мирных азербайджанцев;

- во времена проведения колониальной политики французские вооруженные силы массово истребили сотни тысяч мирных жителей за этническую и религиозную принадлежность. Совершенные преступления геноцида являются несмываемым черным пятном в политической истории Франции;

- трехстороннее заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, положило конец продолжавшемуся более 30 лет армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, оккупации азербайджанских земель, открыло путь дальнейшему развитию Южнокавказского региона».

Также отмечается, что это трехстороннее заявление восстановило превосходство норм и принципов международного права, обеспечило выполнение резолюций №№ 822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году СБ ООН, которые поддержала и Франция, резолюции Генассамблеи ООН № 62/243, принятой в 2008 году, а также документы, принятые в отдельные годы ЕС и Европарламентом, ПАСЕ, ОИС, Движением неприсоединения, ЕСПЧ и другими международными структурами: «Милли Меджлис Азербайджана подчеркивает, что все международные организации и государства, в том числе Франция, должны принять новые реалии, сложившиеся благодаря всесторонним усилиям Азербайджана в Южно-Кавказском регионе, что эти реалии поддерживаются Россией и Турцией, обладающими авторитетом в регионе, напоминает, что они принимаются и со стороны Армении, и, учитывая вышеизложенное, обращается к правительству Азербайджана с нижеследующим:

Обратиться к руководству ОБСЕ об отзыве Франции с сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, которая занимаемой позицией и обращениями последних дней ставит под сомнение свою независимость;

Пересмотреть политические отношения, существующие между Азербайджаном и Францией;

Глубже проанализировать экономические связи, существующие между Азербайджаном и Францией, и предпринять необходимые меры».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )