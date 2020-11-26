Ряд муниципалитетов Италии принял документы, выражающие солидарность с азербайджанским народом

БАКУ /Trend/ - Муниципалитеты Санта-Мария-а-Вико, Драгони, Галуччо и Презенцано в итальянской провинции Казерта приняли документы под названием "Резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884 по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту должны быть немедленно выполнены".

Как сообщили в четверг Trend в посольстве Азербайджана в Италии, в документах указывается, что 20% территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, были оккупированы в результате политики агрессии и этнической чистки Армении в отношении Азербайджана, свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, совершены военные преступления против азербайджанцев и Ходжалинский геноцид.