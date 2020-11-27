Политические партии Турции резко осудили резолюцию Сената Франции по Карабаху (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Руководители групп депутатов правящей Партии справедливости и развития, Народно-республиканской партии, партии Национального движения и партии İYİ, представленных в Великом национальном собрании Турции, выступили с совместным заявлением, в котором осудили резолюцию сената Франции по Карабаху, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В совместном заявлении политических партий говорится: "Мы резко осуждаем принятую 25 ноября Сенатом Франции резолюцию, противоречащую международному праву, морали и справедливости. Хотя Сенат Франции и закрывает на это глаза, Нагорный Карабах, согласно в том числе резолюциям 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН является территорией Азербайджана и, согласно международному праву, резолюция Сената Франции ничего собой не представляет. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил несколькими днями ранее, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана. Карабах не признан даже Арменией, и совершенно очевидно, что Сенат Франции принял далекое от истины решение".

(Текст: Турал Гараджаев)