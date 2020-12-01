В Лачине вновь развевается трехцветный азербайджанский флаг - спикер парламента

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила азербайджанский народ с освобождением Лачина от оккупации, сообщает во вторник Trend.

"В Лачинском районе, освобожденном от 28-летней армянской оккупации, вновь развевается трехцветный азербайджанский флаг. Да здравствует азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим! Да здравствует Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!" - сказала она.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.

Сегодня в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе был поднят азербайджанский флаг.

(Текст: Кямаля Сеидова)