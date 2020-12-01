Президент Ильхам Алиев: Армения либо была бы полностью уничтожена, либо должна была подписать Заявление. Какое дело другим до этого?

БАКУ /Trend/ - Армения либо была бы полностью уничтожена, либо должна была подписать Заявление. Какое дело другим до этого?

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Еще раз хочу сказать, что мы создали новую реальность, одержали победу, раздавили врага, изгнав его с наших земель, создали новую реальность. Каждый смирится, вынужден будет смириться с этой реальностью, так же, как смирилась Армения. Под этим Заявлением есть подпись Пашиняна. Он подписал его, вынужден был подписать. По существу он поставил свою подпись под актом о капитуляции. Армения либо была бы полностью уничтожена, либо должна была подписать. Какое дело другим до этого? Пусть каждый занимается своим делом», - отметил глава государства.