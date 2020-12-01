Президент Ильхам Алиев: В отличие от руководства Армении, у нас есть стратегическое видение

БАКУ /Trend/ - В отличие от руководства Армении, у нас есть стратегическое видение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Наступит день, когда проживающие сегодня в Нагорном Карабахе армяне и азербайджанцы, которые обязательно туда вернутся, вновь будут жить в условиях добрососедства. Здесь есть логистические вопросы, транспортные вопросы, энергетическая безопасность. Мы рассмотрим все эти вопросы. В отличие от руководства Армении, у нас есть стратегическое видение, оно уже сформировалось. Мы последовательно идем к достижению цели. У руководства Армении не было никакого видения, даже связанного с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Они сами не знали, чего хотят. То говорили, что Нагорный Карабах – «независимое государство». То говорили, что «Нагорный Карабах – это Армения». Как эти противоречивые мысли могут согласовываться друг с другом? О чем это говорит? О том, что руководство Армении состоит из неграмотных, не разбирающихся в политике людей. Хорошо, если это независимое государство, то, что тогда там делает твоя армия? Если это независимое государство, - его никто не признал, первой не признала сама Армения, - то, каким образом тогда Нагорный Карабах, говоря словами премьер-министра Армении, это «Армения и точка»? Поэтому у них не было четкого мнения и по этому вопросу. Вот какая страна противостояла нам», - сказал глава государства.