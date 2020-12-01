Президент Ильхам Алиев прокомментировал выполнение пунктов Заявления, подписанного 10 ноября

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу прокомментировал выполнение пунктов Заявления, подписанного 10 ноября.

«Должен сказать, что подписанное 10 ноября Заявление выполняется. Хотел бы, чтобы и азербайджанский народ знал, иногда его называют заявлением, подписанным 9 ноября, иногда – 10 ноября. Мы подписали это заявление с Президентом России Владимиром Путиным посредством видеоконференции 10 ноября по бакинскому времени. Разница во времени у нас с Россией составляет один час. Наверное, данное несоответствие связано с этим. Так что заявление, подписанное 10 ноября, выполняется. После церемонии подписания я довел данное заявление как есть до внимания азербайджанского народа и еще раз показал, что вся наша работа прозрачна. Я подписал его на глазах народа, подписал с чувством большой гордости, как победитель. Я довел до внимания азербайджанского народа весь текст Заявления. Сегодня, когда конфликт остался позади, мне хотелось бы прокомментировать выполнение данного заявления. Вопросы, указанные в первом пункте, уже обеспечены. С 10 ноября обеспечено прекращение огня. Иногда бывают случаи нарушения прекращения огня со стороны Армении. А мы достойно отвечаем. Но случаев нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны не было, и в целом прекращение огня обеспечивается. Во втором пункте указано, что 20 ноября Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике. Это обеспечено. В третьем пункте указано, что на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора размещается миротворческий контингент Российской Федерации в составе 1960 военнослужащих, вооруженных огнестрельным оружием, 90 единиц бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники. Это обеспечено. В четвертом пункте указано, что срок Заявления составляет 5 лет. Если за 6 месяцев до истечения срока стороны не возразят, то это Заявление и это соглашение продлеваются. Это понятно. В целях повышения эффективности контроля за соблюдением договоренностей сторонами конфликта создается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. При подписании данного заявления этот пункт подробно не комментировался. Однако, подписывая его, мы уже договорились о том, что это будет турецко-российский центр, и это также уже нашло решение. Далее в 6 пункте указано, что Республика Армения 15 ноября возвращает Кяльбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. Как вам известно, российская сторона, обратившись к нам, попросила некоторого времени. Возвращение нам Кяльбаджарского района уже обеспечено не 15, а 25 ноября. Данная часть 6 пункта уже исполнена. Лачинский район возвращен Азербайджану. Лачинский коридор шириной 5 километров не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем российского миротворческого контингента. Я уже прокомментировал этот пункт. В первоначальном варианте предлагалось 30 километров, затем - 10 километров, и он оставался под контролем не российского миротворческого контингента, а армянских вооруженных сил - мы это исключили из Заявления. Указано, что на основе согласия сторон в предстоящие 3 года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией. Тем самым для охраны данного маршрута в дальнейшем предусмотрено перемещение российского миротворческого контингента. Хочу прокомментировать и этот вопрос. Что здесь указывается? Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с Президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в Заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин.

В седьмом пункте указано, что вынужденные переселенцы и беженцы под контролем Офиса Верховного комиссариата ООН по беженцам возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы. Это тоже важный вопрос. Граждане Азербайджана должны вернуться во все места Нагорного Карабаха, где они раньше жили. Этот вопрос будет контролировать уже ООН. Конечно, понадобится время. Это будет решено в ходе очередных контактов.

В восьмом пункте говорится, что производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами. Этот процесс уже продолжается – обмен как телами, так и пленными и заложниками.

В девятом пункте указывается, что в регионе восстанавливаются все экономические и транспортные связи. В целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы Федеральной службы безопасности России и по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Этот 9-й пункт был включен в Заявление исключительно по моему настоянию. Потому что в мирном плане, который обсуждался на протяжении долгих лет, такого ясного и конкретного положения не было. То есть, предполагалось, что откроются все коммуникации, но про коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, речи не шло. Считалось, что это общее выражение охватывает и этот момент. А здесь конкретно указывается, что создается коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана и безопасность этого коридора обеспечивает не Армения, а органы Пограничной службы Федеральной службы безопасности России. То есть, этот коридор будет абсолютно безопасным. В то же время второй вопрос – строительство по согласованию сторон новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана – для полного и ориентированного на будущее решения этого вопроса был включен и дополнительный пункт. То есть, что это означает? То, что должно быть два коридора. В случае необходимости должно быть два коридора. Это наше историческое достижение. Мы выводим Нахчыван из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Могу сказать, что все страны будут извлекать из этого только выгоду. Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому. Вот наше предложение. Мы хотим, чтобы в регионе установился долгосрочный мир. Для достижения этого необходимо, чтобы наряду с мерами безопасности развивалось и сотрудничество. Мы готовы к сотрудничеству. Среди указанных в девятом пункте вопросов первостепенным для нас является вопрос соединения Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и в то же время создание нового транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией. Потому что, как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован и этот проект, - уверен, что это произойдет, - то это будет новой связью, и каждая из пяти стран может извлечь выгоду из этого. Что может быть лучше этого проекта для региональной безопасности и сотрудничества? Ничего. Кто инициатор этого? Мы. Кто включил этот пункт сюда? Я. Сегодня – 1 декабря - мы уже видим развитие этих работ. Могу сказать, что Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» уже дано указание проанализировать железную дорогу Горадиз-Зангилан, которую разрушил ненавистный враг, произвести предварительные подсчеты. В то же время в рамках визита делегации Российской Федерации в Азербайджан были обсуждены в том числе и вопросы восстановления железных дорог.

Железные дороги Армении принадлежат Российским железным дорогам, на 100 процентов. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос не с Арменией, а Россией. А что в Армении есть, что бы принадлежало ей самой? Армения является не субъектом, а объектом международных отношений. Почему? Из-за оккупации. Она утратила исторический шанс, не смогла стать независимой страной, упустила экономические возможности, из-за оккупации. Чего она добилась? Ничего. До сегодняшнего дня мы приняли все необходимые меры. Транспорт, энергетика, экономическое сотрудничество – мы завершили все проекты. В конце декабря будет уже полностью сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Его последняя часть – ТАР - сдается в эксплуатацию. Где ты, Армения? Ты осталась в стороне. Этот энергетический коридор проходит мимо Армении. Кто это сделал? Мы. Но я помню, когда мы определяли в то время маршрут нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, - тогда я работал в Государственной нефтяной компании, - на нас оказывалось колоссальное давление, причем со стороны западных стран. Почему он идет в обход Армении? Он должен проходить не через Грузию, а Армению. В то время ведущие западные страны ставили нам условия. Тогда мы очень зависели от иностранных кредитов. Помню, в результате кампании, проведенной армянской пропагандой, армянским лобби и проармянскими иностранными кругами, Всемирный банк отложил, приостановил предоставление средств, которые должны были быть нам выданы в течение года, под разными предлогами, якобы нарушаются экологические стандарты. Хотя это был абсурд», - сказал Президент Ильхам Алиев.