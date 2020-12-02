На площадке Baku Network обсудили нынешнюю ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)

Политика 2 декабря 2020 14:21 (UTC+04:00)
На площадке Baku Network обсудили нынешнюю ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На площадке Baku Network обсудили нынешнюю ситуацию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров и военный эксперт, правовед-процессуалист Олег Кузнецов.

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