Председатель Конфедерации азербайджанских диаспорских организаций России поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Конфедерации азербайджанских диаспорских организаций России, академик Фазиль Курбанов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает в среду Trend, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Позвольте от имени азербайджанской диаспоры России и от себя лично поздравить Вас и весь азербайджанский народ с Великой Победой в Отечественной войне.

Эта Победа – результат Вашего неустанного труда, мудрой внутренней и внешней политики, олицетворение непоколебимой силы духа, единства азербайджанского народа и веры в торжество справедливости. Свершилось то, что завещал Ваш Великий отец – общенациональный лидер Гейдар Алиев!

Благодаря Вашей неустанной деятельности и решимости, как Верховного главнокомандующего, нашей доблестной армии удалось освободить исконно азербайджанские земли от многолетней армянской оккупации.

Вы вошли в историю Азербайджана как Президент-освободитель, а азербайджанцы – как гордый, храбрый, отстоявший свою честь и достоинство народ.

Азербайджанский народ сегодня испытывает небывалый подъем, проживая самые яркие, незабываемые, счастливые дни в своей многовековой истории.

Территориальная целостность восстановлена, и наш флаг развевается на освобожденных землях Азербайджана!

Эта Победа досталась нам очень дорого: ценою жизней наших храбрых воинов – шехидов, отдавших свои жизни за торжество справедливости во имя мира на земле Карабаха. В этой связи мы приносим искренние соболезнования семьям погибших, а раненым желаем скорейшего выздоровления.

Предстоит колоссальная работа по возвращению беженцев на свои родные земли, восстановлению уничтоженных исторических памятников, мечетей, храмов и полностью разрушенной социальной инфраструктуры Карабаха. Мы, азербайджанцы России, с большим трепетом и вниманием сопереживаем всему тому, что происходит в Азербайджане и постоянно доводим объективную информацию до широкой российской общественности.

Еще раз примите наши искренние поздравления с Победой. Желаем Вам и всему азербайджанскому народу здоровья, благополучия и процветания.

Азербайджан – это Победитель! Карабах – это Азербайджан!".