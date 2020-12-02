Первый вице-президент Федерального сената Бразилии поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Федерального сената Бразилии Антонио Анастасия и федеральный конгрессмен Клаудио Кажадо направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает в среду Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

С чувством глубокого удовлетворения восприняли сообщения о подписании соглашения о прекращении огня, положившего конец войне между Азербайджаном и Арменией за Нагорно-Карабахский регион Вашей страны.

Мы - председатели межпарламентских групп дружбы Бразилия-Азербайджан в Палате депутатов и Федеральном сенате, интересуемся Вашей страной и внимательно отслеживаем, в особенности в нынешний период, все процессы, связанные с Азербайджаном. Посредством взаимного сотрудничества и обмена опытом мы продолжаем усилия, направленные на достижение лучших условий жизни для населения обеих стран.

Как парламентарии, мы поддерживаем мир, выступаем за урегулирование территориальных конфликтов и любых других разногласий дипломатическим путем.

Господин Президент, мы высоко ценим достигнутый Вами успех, а также Ваши достижения на переговорах, увенчавшихся завершением военных операций в регионе и утверждением желанного мира. Желаем Вашей стране постоянного процветания, а также социального и экономического развития".