Очередные средства МТО для российского миротворческого контингента доставлены в пункт назначения - министерство обороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередные средства материально-технического обеспечения для российского миротворческого контингента, размещенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, были привезены второго декабря и по обозначенному маршруту доставлены в пункт назначения, передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что в ответ на очередную провокацию армянских ВС азербайджанская армия с 27 сентября начала контрнаступательную операцию.



В ходе 44-дневных боев от оккупации были освобождены Джабраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы и город Шуша.



10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.



В соответствии с положениями заявления до 1 декабря 2020 года Азербайджану были переданы оккупированные Арменией Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

