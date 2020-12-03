Обнародована дата визита президента Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан в 9-10 декабря, этого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим что, дипломатический источник сказал Trend, что Эрдоган посетит Азербайджан.

В настоящее время ведутся работы по подготовке визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку, сказал источник.