Операция по освобождению города Шуша войдет в мировую историю военного дела - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что большинство стратегических высот и выгодных боевых позиций были под контролем вооруженных сил Армении, нашим храбрым и бесстрашным солдатам и офицерам, находящимся под плотным обстрелом с армянской стороны из артиллерии, РСЗО и минометных установок, в условиях сложнейшего рельефа и климата, удалось победить армянскую армию.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Подчеркивается, что освобождение города Шуша - зеницы ока Карабаха, является уникальной операцией и войдет в мировую историю военного дела.

"Наши земли, по которым мы тосковали почти 30 лет, были освобождены от оккупации ценой крови и жизней наших шехидов. Высокопрофессиональная подготовка планов боевых действий, применение высоких технологий, эффективная координация действий различных родов войск, получение абсолютного господства в воздухе, маневренность нашей армии, а также другие тактические и стратегические преимущества позволили в значительной мере снизить потери в рядах личного состава. Однако война не бывает без потерь", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)