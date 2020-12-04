Глава МИД Азербайджана встретился с послом Беларуси (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Беларуси Геннадия Ахрамовича в связи с завершением его дипломатической миссии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.
Министр высоко оценил деятельность посла, поблагодарил его за развитие отношений между двумя странами, пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
Коснувшись исторических и дружественных связей между народами двух стран, Джейхун Байрамов выразил удовлетворение высоким уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.
Министр Байрамов проинформировал посла Ахрамовича о 44-х дневной Отечественной войне по освобождению от армянской оккупации азербайджанских земель.
В свою очередь посол Беларуси выразил удовлетворение развитием связей по всем сферам между двумя странами, подчеркнул расширение экономических связей даже в период пандемии COVİD-19.
На встрече был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)