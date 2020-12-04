Французский парламент утратил способность быть серьезным партнером - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Французский парламент утратил способность быть серьезным партнером.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, комментируя резолюцию французского парламента о признании так называемой "нагорно-карабахской республики".

"Парламентарии, решившие признать в качестве независимого государства земли, которые французское правительство безоговорочно принимает как принадлежащие Азербайджану, не могут считаться серьезными. Призываем правительство Франции быть серьезными, мы верим в мудрость французского народа. Надеемся, что он не примет всерьез это абсурдное решение", - добавил Мустафа Шентоп.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)