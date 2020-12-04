Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Болгарии

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра по реформам в сфере юстиции, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в пятницу Trend, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о реализации вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Была подчеркнута важность выполнения этого соглашения с точки зрения обеспечения прочного мира, безопасности и процветания в регионе.

Министры обсудили двустороннее сотрудничество, а также расширение сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)