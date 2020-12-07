Франция продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Этот год был крайне напряженным как для Армении, так и для Азербайджана - в июле и осенью между двумя странами произошли два открытых столкновения.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

Он отметил, что Азербайджан вернул семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов и город Шуша, с обеих сторон есть потери, в настоящее время в регионе размещены российские миротворцы.

Гросс добавил, что Франция продолжит поддерживать международное право, в том числе принципы Совбеза ООН, Минской группы ОБСЕ, а также территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, что в ответ на очередную провокацию армянских ВС азербайджанская армия с 27 сентября начала контрнаступательную операцию.

В ходе 44-дневных боев от оккупации были освобождены Джабраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы и город Шуша.

10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

В соответствии с положениями заявления до первого декабря 2020 года Азербайджану были переданы оккупированные Арменией Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)