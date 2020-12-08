В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" для поддержки раненых при защите территориальной целостности страны и семей шехидов - Указ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 декабря подписал указ о создании Фонда поддержки (Фонд "YAŞAT") по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали настоящий пример мужества, исключительную отвагу и доблесть в деле обеспечения территориальной целостности страны, в боях за освобождение территорий, оккупированных Арменией.

Некоторые героические сыны азербайджанского народа стали шехидами, либо утратили здоровье в ходе военных операций против оккупанта.

Азербайджанский народ, руководствуясь принципами милосердия, самоотверженности и гуманизма, продолжает традиции безвозмездной помощи, граждане, соотечественники, проживающие за рубежом, бизнесмены, гуманитарные и другие организации демонстрируют солидарность в обеспечении необходимых нужд семей шехидов и участников военных операций, оплате их медицинских и других социальных расходов.