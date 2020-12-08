БАКУ /Trend/ - Назначен новый посол Турции в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкий телеканал NTV, на пост посла Турции в Азербайджане назначен Ахмет Демирок.

Отметим, что срок дипломатической деятельности нынешнего посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала истекает в ближайшее время.