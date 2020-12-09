Привлечение итальянских компаний к восстановительным работам в Карабахе внесет вклад в развитие сотрудничества двух стран

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут проводиться масштабные строительные работы. Эти районы обладают огромными природными ресурсами и имеют большие перспективы для развития многих секторов экономики.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Депутат отметила, что в первую очередь к этим работам будут привлечены азербайджанские компании.

"В то же время компаниям из дружественных стран направлены приглашения принять участие в этом процессе, и, конечно же, Италия входит в число этих стран. Как отметил Президент Ильхам Алиев, в ходе 44-дневной Отечественной войны мы увидели, кто наши настоящие друзья, и мы - страна, которая дорожит дружбой", - подчеркнула Севиндж Гусейнова.

По ее словам, недавний визит делегации во главе с заместителем спикера Палаты депутатов Италии в Азербайджан, в том числе визиты в Гянджу и Агдам, тот факт, что итальянские парламентарии воочию стали свидетелями учиненных там зверств, являются показателем дружественного отношения между Италией и Азербайджаном.

"Высоко оценив эту дружбу, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что участие итальянских компаний в строительных работах на освобожденных территориях крайне желательно. Италия и Азербайджан успешно сотрудничают в экономической, политической, гуманитарной и культурной сферах. Две страны также являются стратегическими партнерами. В то же время между Азербайджаном и Италией существует очень успешное торговое сотрудничество, наша страна является одним из самых надежных энергопоставщиков для Италии, и это сотрудничество станет более успешным после завершения проекта TAP.

Хотя экономические отношения между нашими странами в основном охватывают нефтегазовый и энергетический секторы, в последние годы налажено серьезное сотрудничество в ненефтяном секторе. В Азербайджане в таких сферах, как промышленность, строительство, торговля, сельское хозяйство, связь, услуги и другие, функционируют 114 итальянских компаний, которые также участвуют в качестве подрядчиков в 277 проектах на сумму 9,9 миллиардов долларов в нефтегазовом секторе и 37 проектах на сумму 708 миллионов долларов в ненефтяном секторе. Эти статистические данные свидетельствуют о том, что экономический фактор играет важную роль в двусторонних отношениях.

Привлечение итальянских компаний в строительные работы на освобожденных территориях - знак сотрудничества между двумя странами, который приведет к дальнейшему развитию и выходу на новый уровень сотрудничества в области культуры, экономики, туризма, применения новых технологий и других сферах.

Как видно, страны, проявившие дружественные намерения по отношению к Азербайджану в период Отечественной войны, смогут воспользоваться этими новыми возможностями, а страны, занявшие предвзятую позицию, останутся вне этих проектов.

Хочу также отметить, что открытие Итало-Азербайджанского университета также внесет вклад в развитие отношений между двумя странами в области образования и культуры", - добавила Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)