Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 10 декабря, по окончании встречи один на один, состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Trend, Протокол о взаимопонимании между Бакинским транспортным агентством и компанией "ВМС Отоматив Сенайе ве Тиджарет" подписали председатель Правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли и член Правления компании "ВМС Отоматив Сенайе ве Тиджарет" Таха Озтюрк.

Протокол о взаимопонимании между Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана и компанией "ВМС.АЗ" подписали председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов и член Правления компании "ВМС Отоматив Сенайе ве Тиджарет" Таха Озтюрк.

Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Офисом инвестиций при Президенте Турецкой Республики подписали председатель Правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов и председатель Офиса инвестиций при Президенте Турецкой Республики Бурак Даглыоглу.

Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой относительно стратегического сотрудничества в области медиа подписали помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев и руководитель управления Администрации Президента Турецкой Республики по связям с общественностью Фахреддин Алтун.

Протокол номер 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном освобождении от виз, подписанное между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в городе Баку 25 февраля 2020 года, подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

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Отметим, что в обращение будут выпущены почтовая марка под названием "Парад Победы" и конверты первого дня, подготовленные по случаю проведенного 10 декабря в Баку парада Победы.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган проставили печать на конвертах первого дня.