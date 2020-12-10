Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 10 декабря завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
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