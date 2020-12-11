В Азербайджане отменен комендантский час

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был рассмотрен вопрос об отмене комендантского часа в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Первым вопросом на повестке дня заседания было решение Милли Меджлиса об утверждении указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об отмене военного положения с 00:00 часов 12 декабря 2020 года.

После обсуждения решение было вынесено на голосование и утверждено.

(Текст: Кямаля Сеидова)