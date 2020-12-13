Скрывающиеся в лесах Карабаха армянские военные - террористы - Игорь Коротченко

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что "скрывающиеся в лесах" и "совершающие провокации" в районе Гадрута армянские военные являются незаконными вооруженными формированиями и должны рассматриваться как "международные террористы", передает Trend со ссылкой на Российский Диалог.

Такую точку зрения эксперт озвучил в своем Telegram-канале. Журналист отметил, что международное сообщество, в том числе и Российская Федерация, признают территориальную целостность Азербайджана, а Нагорный Карабах является неотъемлемой частью азербайджанского государства.

"Скрывающиеся в лесах и совершившие провокацию в районе Гадрута армянские незаконные вооруженные формирования должны рассматриваться как международные террористы - со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал аналитик, комментируя вспыхнувшие накануне боевые действия в районе населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.