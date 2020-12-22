Обнародована повестка следующего заседания парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка следующего заседания парламента Азербайджана, которое будет проведено 24 декабря, сообщает во вторник Trend.
На повестке заседания следующие вопросы:
- законопроект «О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год»;
- законопроект «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год»;
- законопроект «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год»;
- законопроект «О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2021 год»;
- законопроект «Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане на 2021 год»;
- законопроект о поправке в закон «О бюджетной системе» (первое чтение);
- законопроект о поправке в закон «О социальном страховании» (первое чтение);
- законопроект о поправке в закон «О трудовых пенсиях» (первое чтение);
- законопроект о поправке в закон «О социальных пособиях» (первое чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)