Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Швеции

Политика 22 декабря 2020 20:44 (UTC+04:00)
Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Швеции

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Швеции Анн Линде 22 декабря состоялась встреча в формате видеоконференции.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи прошел обмен мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации ряда вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября.

С учетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, министры обсудили вопросы сотрудничества между этой организацией и Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по двустороннему сотрудничеству, другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев)

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