Верховный Главнокомандующий - человек, достойный званий "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны" - историк

БАКУ /Trend/ - Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев - это человек, наиболее достойный званий "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны".

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделом Кавказской политики Института Кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кялбизаде.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим прагматичным курсом, точной оценкой событий и процессов и мудрым решением проблем вписал свое имя в историю Азербайджана.

Историк отметил, что одним из основных факторов, подтверждающих суверенитет государства на международной арене, является то, что его внутренняя и внешняя политика осуществляется не под диктовку другого государства, а в соответствии с национальными интересами. За прошедшие годы Азербайджан на высоком уровне выполнил свои обязательства перед международными организациями. В то же время наше государство везде и всегда, включая политику, демонстрирует свою независимость, подтверждая свой политический престиж во всем мире.

"Период президентства Ильхама Алиева в истории Азербайджана можно оригинально охарактеризовать его единственным предложением: "Я буду Президентом каждого гражданина Азербайджана". Победоносный Верховный главнокомандующий, освободивший оккупированные территории Азербайджана, несомненно является человеком, наиболее достойным званий "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны". Своей деятельностью Президент Ильхам Алиев доказал, что является величайшим гарантом безопасности Азербайджанского государства. В данном контексте соответствующие государственные органы и законодательная власть могут поднять статус Совета безопасности Азербайджана, а Президент Ильхам Алиев может быть избран бессменным главой Совета, отвечающего за безопасность страны", - добавил Эльнур Кялбизаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)