Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили визит в Зангиланский и Губадлинский районы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили визит в освобожденные от оккупации Зангиланский и Губадлинский районы.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.