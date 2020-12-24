Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Благодаря беззаветному служению Родине, твердому отстаиванию национальных интересов, дальновидной и конструктивной политике на посту главы государства Вы по праву сниcкали большое уважение своего народа, а также высокий авторитет в международном сообществе.

Под Вашим сильным руководством братский Азербайджан сумел отстоять территориальную целостность своего государства в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН, достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и укреплении национального единства.

В Вашем лице Казахстан имеет надежного друга и партнера, искренне заинтересованного в динамичном развитии многогранного сотрудничества между нашими странами, взаимовыгодной кооперации в Каспийском регионе.

Уверен, дружба наших народов и их культурное родство будут и впредь служить прочной основой казахско - азербайджанского стратегического партнерства.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности на благо народа Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.