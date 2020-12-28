Под председательством главы МИД Азербайджана проведено очередное заседание ГУАМ

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено очередно 30-е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На заседании под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова приняли участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Молдовы и интеграции в Европу Аурелиу Чокоу и министр иностранных дел Украины Василь Боднар.

На заседании было оценено сотрудничество в рамках ГУАМ в 2020 году, обсуждались предложения и рекомендации на будущие годы.

Также генсек организации и страны-члены коснулись вопроса освобождения территорий Азербайджана, долгие годы находившихся под оккупацией, подчеркнули важность обеспечения норм и принципов международного права, в частности уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

В заключение заседания были приняты Протокол и 4 решения заседания, председательство в организации в следующем году передано Грузии.

С выступлением главы МИД Азербайджана можно ознакомиться по линку: https://mfa.gov.az/az/news/7108/view.

(Текст: Кямаля Сеидоа. Редактор: Наталья Кочнева)