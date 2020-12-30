Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Хорватии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Хорватии Зорану Милановичу.

Как сообщает Trend, в письме главы государства говорится:

"Глубоко опечален известием о жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране землетрясения.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Хорватии, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".