Ряд сотрудников Минтруда и социальной защиты населения награждены медалью "Терегги"

Политика 31 декабря 2020 20:04 (UTC+04:00)
Ряд сотрудников Минтруда и социальной защиты населения награждены медалью "Терегги"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты поручено наградить медалью «Терегги» следующих лиц Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

Акперова Кянана Эйваз оглу

Алиева Назима Алигулу оглу

Малики Рамиля Адиль оглу

Мехдизаде Фуада Хасрет оглу

Мамедова Фархада Рафи оглу

Мамедову Матанет Наби гызы

Масимова Ильгара Таир оглу

Мурсалова Тарлана Алиага оглу

Назарова Тенгиза Махсуд оглу

Новрузова Заура Акиф оглу

Селимова Эльчина Мамедали оглу

Талыбова Фазиля Габиб оглу.

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