Депутат Арзу Нагиев встретился с солдатами и ветеранами в Товузе и Гедабеке, доставил им помощь и посетил могилы шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев, избранный от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа, 2-3 января посетил Товузский и Гедабекский районы.

Как передает Trend, депутат встретился с солдатами на передовой и доставил им теплую зимнюю одежду.

А. Нагиев также посетил и возложил цветы на могилы пожертвовавших жизнями и ставших легендами героизма шехидов, погибших в Отечественной войне. Кроме того, депутат встретился с ветеранами Отечественной войны и пообщался с ними.

Депутат ознакомился с проведенными работами по восстановлению разрушенных ненавистным противником в селе Дондар Гушчу Товузского района в ходе июльских боев домов мирных жителей, встретился с их хозяевами.

Следует отметить, что в этих домах уже завершены строительные работы.