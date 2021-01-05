Президент Ильхам Алиев: Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена

БАКУ/Trend/ - Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«У нас богатая культурная жизнь. Но мы должны еще больше обогатить нашу культурную жизнь. Надеюсь, что в этом году после вакцинации пандемия постепенно сойдет на нет. Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена. Наша культурная жизнь должна быть очень богатой, должны проводиться конкурсы, фестивали. Мы должны как пропагандировать культуру Азербайджана, так и дальше приглашать иностранных гостей», - отметил глава государства.