Президент Ильхам Алиев: Славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа

БАКУ /Trend/ - Славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа», - сказал Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что наши слова полностью совпадают с делами, Азербайджан благодаря своей политической, экономической, военной мощи с честью выполнил стоявшую перед ним основную задачу.

Отметив, что в 2020 году в нашей стране были проведены парламентские выборы, усилен диалог с политическими партиями, продолжаются кадровые реформы, Президент Ильхам Алиев остановился на работе, проводимой в области устранения последствий пандемии.