Арзу Нагиев о перспективных планах в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Аэропорт, который будет построен в направлении Физули, должен стать стратегически важным объектом. Известно, что у нас также есть аэропорт в Ходжалы. Однако новый аэропорт, который будет построен в Физули, очень важен с экономической, политической, военной и демографической точек зрения.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью Real TV сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев. Он рассказал о перспективных планах в Карабахе.

По словам депутата, война ведется не только на поле боя, но и в экономической, политической и демографической плоскостях.

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(Редактор: Наталья Кочнева)