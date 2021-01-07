Группировка МЧС России обезвредила 25 противопехотных мин на территории Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - С 4 января группировка МЧС России в количестве 20 человек приступила к выполнению задач по гуманитарному разминированию территории Агдама.
Об этом сказал Trend в четверг начальник ФГКУ "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" (МЧС России) Анатолий Саввин.
«На данный момент уже проводятся работы на минном поле. На сегодня обезврежено 25 противопехотных мин путем механического траления и очищена территория более 2 тысяч квадратных метров. На территории имеются противопехотные мины нажимного действия», - сказал он.
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Группировка МЧС России обезвредила 25 противопехотных мин на территории Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)
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