Городской совет Неаполя принял документ в поддержку территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Городской совет Неаполя принял документ под названием "Обращение к правительству Италии для принятия мер, связанных с выражением уважения к территориальной целостности Азербайджанской Республики и укреплением многостороннего сотрудничества между Aзербайджаном и Италией".

Как сообщили в четверг Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в документе, автором которого является Винченцо Соломбрино, представлена подробная информация о признании на международном уровне Нагорного Карабаха территорией Азербайджана, оккупации в начале 1990-х годов Арменией данного региона и прилегающих к нему семи районов, изгнании азербайджанцев из родных очагов, резолюциях Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, начале 44-дневной войны в результате агрессии, развязанной Арменией 27 сентября.

В документе подчеркивается важность соблюдения обязательств, вытекающих из заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении. Городской совет Неаполя считает, что завершение конфликта и начало усилий по нормализации ситуации позволят Азербайджану восстановить свои территории, а реализация стратегического плана по восстановлению территорий откроет путь для продолжения прогресса и развития, а также предоставления в этих рамках итальянским компаниям новых важных экономических и коммерческих возможностей.

Как отмечается в документе, между Азербайджаном и Италией существуют прекрасные отношения, в феврале 2020 года была подписана совместная декларация о широкомасштабном сотрудничестве в областях политики, экономики, здравоохранения, энергетики, технологии, науки и культуры, укреплении многостороннего стратегического сотрудничества.

Также подчеркивается поддержка Ассоциацией Неаполь-Баку тесных связей между сторонами. Отмечается, что Неаполь и Баку являются городами-побратимами, что способствовало достижению конкретных результатов с точки зрения дружественного, культурного, коммерческого и институционального обмена между народами двух стран.

(Текст: Турал Гараджаев)