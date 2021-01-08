После указания Президента Азербайджана для семей шехидов выделено 4 700 квартир

БАКУ /Trend/ - Поселки и жилые комплексы, построенные для вынужденных переселенцев в 2020 году и обеспеченные всеми жилищными условиями, включая общеобразовательные школы, детские сады и другие социальные объекты, будут переданы семьям шехидов.

Как передает в пятницу Trend, речь идет о 4 700 квартирах в многоэтажных зданиях в поселках.

Отметим, что на совещании, прошедшем в видеоформате шестого января и посвященном итогам 2020 года, Президент Ильхам Алиев сказал, что принял решение о предоставлении семьям шехидов квартир, предусмотренных для беженцев.

Зампредседателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов сообщил, что около 4 700 квартир уже снято с баланса Госкомитета и передано на баланс министерства труда и социальной защиты населения: "Эти поселки и жилые комплексы, построенные на территориях Баку, Сумагйыта, Абшерона, Самуха и Лянкярана, полностью готовы к сдаче в эксплуатацию".

Заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы отметил, что предоставление жилья лицам, принявшим участие в Отечественной войне, также находится в центре внимания главы государства.

"Глава государства сообщил, что передача квартир с баланса Госкомитета по делам беженцев на баланс министерства позволит реализовать большую жилищную программу.

Эта программа охватит семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны. Между двумя ведомствами уже начата работа, а также другие соответствующие ведомства на уровне правительства обсуждают детали разработки и реализации жилищной программы. В ближайшее время об этом будет предоставлена подробная информация.

Предварительная информация заключается в том, что в направлении передачи с баланса Госкомитета на баланс министерства 4 700 квартир ведутся правовые работы. В настоящее время проводится оценка местоположения, состояния и условий в этих зданиях. Надеюсь, что в ближайшее время эти квартиры будут предоставлены нуждающимся семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны, стоящим на учете в местной исполнительной власти и обосновавшим свои жилищные нужды", - уточнил Фазиль Талыблы.

Он добавил, что в министерство от местных исполнительных властей поступит список, в соответствии с которым лица из вышеуказанных групп получат квартиры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)