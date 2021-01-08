Сообщения о создании турецких авиабаз в Азербайджане не соответствуют действительности - минобороны
БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь министерства обороны Вагиф Даргяхлы внес ясность в сообщения ряда зарубежных СМИ о создании турецких авиабаз в трех городах Азербайджана, передает в пятницу Trend.
По его словам, распространившаяся информация не соответствует действительности.
"Азербайджан, за исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых он является, далек от политики размещения иностранных военных баз на своей территории.
Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председателем этого движения с 2019-го по 2022 год", - уточнил Вагиф Даргяхлы.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Фируза Ибадова рассказала о Днях поэзии Вагифа в Шуше: В 1982 году я открывала самую первую концертную программу
Показатели безопасности и качества томатов должны соответствовать международным стандартам - АПБ Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан ведет справедливую борьбу, и Турция всегда рядом со справедливой стороной - Мустафа Шентоп
Формирование новой стартап экосистемы Азербайджана приведет к созданию новых рабочих мест в регионах
Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев назвал территории и количество жилья, перешедшего на баланс минтруда Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана определяет размер ущерба, нанесенного населению в результате армянских провокаций
«Узбекнефтегаз»: Определены задачи, реализуемые в геологоразведочном направлении в течение 2021 года
Семьи, с которыми встречались сотрудники Фонда YAŞAT, в основном нуждались в улучшении жилищных условий - глава Госагентства
Началась работа по созданию Музея победы и Мемориального комплекса Отечественной войны - минкультуры Азербайджана
Не обновившие автобусный парк предприниматели не будут допущены к общественным перевозкам в Азербайджане
Возвращение в Шушу турецкого музыканта… Его предки "гарапапахи" стали жертвами геноцида со стороны армян в Иреване и Карсе (ФОТО, АУДИО)
Минэнерго Азербайджана о планах по проведению расчетов суммарного потенциала энергии ветра в Карабахе
В 2021 году большая часть финансирования регионов Азербайджана будет покрываться за счет местных доходов
В 2020 году в Азербайджане 30 работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности
В рамках мер борьбы с коррупцией в Азербайджане обеспечено возмещение ущерба на более чем 49 млн манатов
Назван объем средств, выделенных на сегодня из фонда YAŞAT на нужды семей шехидов и инвалидов Карабахской войны