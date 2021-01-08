Сообщения о создании турецких авиабаз в Азербайджане не соответствуют действительности - минобороны

Политика 8 января 2021 19:33 (UTC+04:00)
Сообщения о создании турецких авиабаз в Азербайджане не соответствуют действительности - минобороны

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь министерства обороны Вагиф Даргяхлы внес ясность в сообщения ряда зарубежных СМИ о создании турецких авиабаз в трех городах Азербайджана, передает в пятницу Trend.

По его словам, распространившаяся информация не соответствует действительности.

"Азербайджан, за исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых он является, далек от политики размещения иностранных военных баз на своей территории.

Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председателем этого движения с 2019-го по 2022 год", - уточнил Вагиф Даргяхлы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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