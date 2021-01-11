Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту «Внуково-2» главу государства встречали заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и другие официальные лица.