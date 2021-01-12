Время требует проведения реформ в медиа - Эльчин Мирзабейли

Политика 12 января 2021 14:51 (UTC+04:00)
Время требует проведения реформ в медиа - Эльчин Мирзабейли

БАКУ /Trend/ - Закон «О средствах массовой информации», в который были сделаны многочисленные поправки, был принят в 1999 году, но базовые положения, принципы и суть не менялась.

Об этом во вторник сказал Trend заслуженный журналист, главный редактор газеты "Xalq cəbhəsi" Эльчин Мирзабейли.

«За эти годы в мире изменился не только взгляд на медиа, в корне изменились и сами медиа, их основы, модернизировались информационные и коммуникационные технологии, и процесс продолжается по сегодняшний день. У азербайджанских медиа развиваются не только возможности и потенциал, но и правовая база. Как представитель этой сферы, который за последние 21-22 года подготовил многочисленные передачи, проводил исследования, писал и давал интервью о проблемах медийного пространства, утверждал, что «косметических» поправок недостаточно для ускорения «скорости» медиа, одним словом - все, о чем я говорил и писал, доступно и сегодня. Примерно 13 лет назад я говорил о причинах, мешающих независимому развитию медиа, на мероприятии, которое было проведено в Центре международной прессы. И, если не ошибаюсь, кроме Натига Мамедли, меня никто не поддержал».

Мирзабейли напомнил, что на том мероприятии он говорил: «Если нет сформировавшегося под условиями, диктуемыми свободной конкуренцией, управляемого из единого центра и подчиняющегося рыночным законам рынка рекламы, то проблема не решится. Двигателем экономики являются свободные рыночные отношения, двигателем медиа - свободная реклама. И решать проблему надо начинать с двигателя».

Главный редактор газеты отметил, что, безусловно, у медиа много проблем: «Их настолько много, что не перечислить. А в корне всех проблем, в первую очередь, стоит правовая база - закон «О средствах массовой информации», который не отвечает не то, чтобы сегодняшнему дню, но и реалиям 5-10-летней давности. Уже не помогают ни поправки, ни дополнения, и закон следует заново подготовить с учетом реалий современности и представить на обсуждение Милли Меджлиса. В действующем законе классификация СМИ достаточно архаична, и он фактически не может обеспечить правовое равенство и ответственность перед законом ресурсов, функционирующих как медиа. В свою очередь, это создает хаос, произвол и самоуправство в секторе».

По его словам, в названном законе упоминаются «информационные интернет-ресурсы», считающиеся средствами массовой информации, и у которых фактически нет механизмов правового регулирования: «Эта же проблема гораздо острее проявляется в социальных медиа. Сейчас в "Facebook", "YouTube", "Twitter", "İnstagram", "Telegram" и других многочисленных ресурсах социальных медиа есть много представителей «новых медиа», занимающихся де-факто журналистикой и называющихся блогерами, влогерами, вайнерами, ютуберами, работа которых практически не регулируется законодательством. Ограниченный рынок рекламы, в основном, сконцентрирован в соцсетях, таким образом представители «новых медиа», которые получают больше дохода, чем традиционные медиа и профессиональные журналисты, уклоняются как от правовой ответственности, так и от уплаты налогов».

Мирзабейли добавил, что если учесть то, что традиционные медиа страны давно в кризисном состоянии, а экономика и рекламный рынок не полностью либерализован, что современные ИКТ недостаточно используются и другие проблемы, то станет ясно - в этой сфере необходимы коренные реформы: «Состояние печатных медиа давно ухудшилось. Начиная от полиграфии, распространения и до продажи, все гораздо хуже, чем кажется. Пусть никто не бьет себя в грудь, потому что те, кто работают в этом секторе, достаточно хорошо знают, какова реальность. Удержанием на ногах «печатных медиа» политикой в нынешних условиях никаких продвижений не добиться. Помощь, выделяемая Государственным фондом поддержки развития СМИ, в лучшем случае, выполняет функцию опоры, чтобы удержать печатные издания «на ногах». В большинстве случаев единственный путь сохранить газеты, ставшие макулатурой, - это научить их «ходить» и определить их место в современном информационно-коммуникационном пространстве. Но ни в коем случае не следует отказываться от классической сущности и институтов медиа, их просто надо модернизировать и создать атмосферу справедливой и равной конкуренции, как в правовой, так и экономической плоскости. Потому что отказ от традиционных институтов и ценностей может укрепить позиции «хаотичных технологов» этого сектора, привести национальный сегмент информационного пространства в несопротивляющееся состояние относительно всех угроз и негативных вызовов, проявления которых мы видим в последние 10-15 лет».

Заслуженный журналист также подчеркнул, что сегодня в большинстве ресурсов, претендующих на звание медиа, наряду с профессиональными правилами журналистики, не соблюдаются правила азербайджанского языка, требования законов страны, и даже конституционные нормы, которые должен знать каждый гражданин: «В большинстве СМИ нет институтов редактирования, корректирования. Все больше проблем, связанных с профессионализмом и специализацией. Для того, чтобы те или иные ресурсы функционировали как СМИ, даже не установлены минимальные стандарты на уровне законодательства.

(Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Наталья Кочнева)

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