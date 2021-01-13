Генеральный директор ИСЕСКО вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок по случаю Победы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок по случаю Победы.

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Затем Президент Ильхам Алиев сфотографировался на память с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом и членами делегации.

После этого генеральный директор ИСЕСКО вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок по случаю Победы.

Салим бин Мухаммед аль-Малик: Это отражает Победу. Здесь говорится «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного». Здесь говорится, что мы отмечаем Победу и есть ниспослания Аллаха Пророку Мухаммеду.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Салим бин Мухаммед аль-Малик: Здесь написано "Для Его превосходительства Президента Ильхама Алиева", мы отмечаем Победу в Нагорном Карабахе, это – наше лого. Ваше превосходительство, этой сабле больше 100 лет.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Символом нашей Победы был железный кулак, теперь у нас есть сабля. Благодарю.