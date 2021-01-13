Глава МИД Азербайджана встретился с пакистанским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши.

Как передает в среду Trend, об этом пакистанский министр написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Азербайджан и Пакистан - друзья и партнеры.

"Мы тесно сотрудничаем в рамках общих интересов на региональных и международных мероприятиях. Азербайджан и Пакистан объединяют исторические, религиозные и культурные узы", - подчеркнул Шах Махмуд Куреши.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)