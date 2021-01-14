Подписанное в Москве трехстороннее заявление послужит обеспечению мира в регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Трехстороннее заявление, подписанное в Москве Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, служит обеспечению мира, отвечает национальным интересам Азербайджана и определяет будущие стратегические цели.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Рзаев отметил, что документ является продолжением первого заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, и предусматривает, в основном, восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры, что говорит о его большом значении не только для трех государств, подписавших это заявление, но и для соседних стран: «Наряду с развитием экономики в регионе это заявление также очень важно для взаимодоверия, создания сотрудничества и дружбы. Создание Рабочей группы в связи с восстановлением дорожно-транспортной инфраструктуры дает основание говорить, что будет принята основательная мера по устранению сопутствующих проблем».

Таир Рзаев подчеркнул, что реконструкция железнодорожной и автомобильной дорог, соединяющих Азербайджан с Нахчываном, особо значима для дальнейшего развития республики: "Опираясь на слова главы государства о том, что конфликт остался в прошлом, можно сказать, что это заявление, подписанное главами трех государств, действительно ценно для обеспечения мира и безопасности в регионе и в формировании здоровых отношений между народами, потому что в этом документе речь идет не только о прекращении конфликта и войны, а о восстановлении дорожно-транспортной инфраструктуры, важной для экономического и культурного развития государств региона, и счастливом будущем людей. Естественно, это заявление соответствует интересам трех государств и, безусловно, решение этих вопросов станет большим импульсом для дальнейшего экономического развития Азербайджана».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)