Мы продолжим работу по обеспечению соблюдения прекращения огня в Нагорном Карабахе - глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Причиной нагорно-карабахского конфликта была оккупация одной страной территории другой страны, открытое нарушение ею международного права.

Как сообщает в четверг Trend, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью местным СМИ.

Он отметил, что несмотря на все атаки Армении, Азербайджан в итоге восстановил контроль над своими оккупированными территориями.

"Конфликт завершился через 44 дня после его обострения подписанием совместного заявления от 9 ноября 2020 года. В заявлении в первую очередь подчеркивается принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану. Документ отражает мнения и предложения Минской группы ОБСЕ. Она еще может сыграть роль в этом процессе. Сопредседатели должны быть более конструктивными, и извлечь уроки из своей прошлой деятельности", - сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что возникли большие возможности для обеспечения прочного мира в регионе.

"В ответ на приглашение Азербайджана мы продолжим деятельность по обеспечению соблюдения прекращения огня и проведению восстановительных работ. Мы создали совместный с Россией центр по наблюдению за прекращением огня. Прекращения огня крайне важно, и оно должно соблюдаться", - сказал Чавушоглу.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев)