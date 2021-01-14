В освобожденном Суговушане найдены боеприпасы, брошенные при бегстве армянской армией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются меры по выявлению боеприпасов, брошенных при бегстве армянской армией, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Так, сотрудники Тертерского РОП обнаружили на территории села Суговушан миномет калибра 60 мм, 72 снаряда к нему, 5 гранатометов АГС-17, 2 единицы ПКТ калибра 12,7 мм, пулемет Калашникова, а также готовый к запуску ЗРК «Игла», гранату РПГ-18 «Муха», три противотанковые мины РПГ-7, снайперскую винтовку, 2 ящика с патронами калибра 12,7 мм, ручную радиостанцию и заряжающее устройство к ней.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)