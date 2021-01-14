Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Пакистана

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Пакистан министр иностранных дел Джейхун Байрамов сегодня встретился с президентом Пакистана Арифом Алви, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Президент Ариф Алви передал искренние приветствия Президенту Ильхаму Алиеву, сказал, что был бы удовлетворен принять в Пакистане главу Азербайджанского государства. Он поздравил азербайджанский народ и правительство с освобождением от оккупации Нагорного Карабаха.

Ариф Алви напомнил об участии глав государств и правительств в саммите Движения неприсоединения, проведенном в Баку, встречу с Президентом Азербайджана, особо подчеркнул дальновидность главы государства как политика.

Были отмечены позиции по решению региональных конфликтов на основании принципов международного права и в этом контексте демонстрируемая взаимная поддержка.

Президент Пакистана также подчеркнул развитие двусторонних отношений между странами, в том числе, важность дальнейшего расширения сотрудничества в экономической, торговой и других сферах.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов передал главе пакистанского государства искренние приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Подчеркнув поддержку, оказываемую Пакистаном позиции Азербайджана, опирающуюся на справедливость и международное право и продемонстрированную братским и дружественным Пакистаном во время 44-х дневной Отечественной войны, министр иностранных дел Азербайджана выразил признательность за неё этой стране.

Было отмечено, что Азербайджан поддерживает решение вопроса Джамму и Кашмира на основании норм и принципов международного права и резолюций СБ ООН, подчеркнуто участие Азербайджана в рамках контактной группы ОИС.

Касаясь работ по восстановлению и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях, министр Байрамов отметил, что к этой работе могут быть привлечены и дружественные страны.

На встрече стороны выразили решимость и дальше развивать двустороннее сотрудничество.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)