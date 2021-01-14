Азербайджан и Пакистан будут сотрудничать в сфере чрезвычайных ситуаций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Пакистан сегодня была проведена встреча между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Пакистана Махдумом Шахом Куреши, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Пакистанский министр подчеркнул, что его страна всегда одерживает справедливую позицию Азербайджана, опирающуюся на международное право.

Министр Байрамов с удовлетворением отметил, что Пакистан всегда рядом с Азербайджаном, подчеркнул поддержку, которую Пакистан и, в частности, пакистанский народ продемонстрировали на всех уровнях во время Отечественной войны.

Стороны обсудили развивающиеся отношения сотрудничества, а также вопросы взаимной поддержки в рамках международных организаций.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию связей в торговой, экономической, сельскохозяйственной, энергетической, транспортной, туристической и других сферах.

Было также обсуждено расширение межчеловеческих связей, сотрудничества в образовательной сфере, подчеркнуто развитие отношений между Университетом ADA и Академией внешней службы Пакистана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встречи министры подписали Соглашение «О сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и уменьшения чрезвычайных ситуаций между правительством Азербайджана и правительством Пакистана».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)